Нужно еще 7 млн: Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Богдана Бебекина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 11-летнего Богдана Бебекина. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти пять миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё свыше семи миллионов.

У мальчика остеосаркома правой большеберцовой кости. Это злокачественная, очень агрессивная опухоль, которая с каждым днём отнимает у ребёнка последние силы. Необходимо срочно начать лечение. Но терапия имеет серьёзные побочные эффекты - Богдан может потерять слух. Чтобы этого не произошло, требуется особый, очень дорогой препарат.

Мы продолжаем помогать Богдану все вместе.

Помочь просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Богдана Бебекина, программа 2246