ПВО сбила за два часа семь беспилотников ВСУ над Ивановской областью

Очередную атаку украинских дронов отразили силы противовоздушной обороны в Ивановской области. В период с 08:00 до 09:40 ПВО сбила семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Власти Ивановской области уточнили, что атаку беспилотников самолетного типа отражают в Шуе. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Специалисты занимаются ликвидацией последствий. Администрация Шуи призвала жителей нескольких улиц временно не выходить из домов.

Ранее Минобороны сообщало о ликвидации украинских дронов над российскими регионами в период с 6.35 до 7.00 мск. По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ: один – над территорией Тульской области, еще один - над Рязанской областью.