Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

Согласно некоторым данным, Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) на время покинула Россию, чтобы обновить украинский паспорт. Популярная певица якобы предпочла не афишировать эту информацию. За границей артистка заменила документ, а потом отправила новые данные в ФНС — в рамках закона, чтобы давать концерты в России, сообщает Mash.

Также сообщается, что Ани Лорак осталась без отчества Мирославовна — в новых украинских паспортах их теперь не указывают.

Напомним, что 13 марта Ани Лорак сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку. Влюбленные официально оформили отношения еще в сентябре прошлого года в Испании. А 14 февраля устроили красивую церемонию на Мальдивах. Интересно, что ни на росписи ни на райских островах не было толпы гостей. Пара предпочла эти дни провести только с самыми близкими.

В Сети весьма неоднозначно отнеслись к решению Ани Лорак выйти замуж за высокого стройного красавца Исаака Виджраку. Дело в том, что некоторые поклонники в Сети сочли, что артистка снова "нашла себе альфонса". По мнению обеспокоенных интернет-пользователей, исполнительница опять клюнула на удочку мужчины, который "мало что из себя представляет", и ей якобы придется самой его содержать. Фанаты, впрочем, все равно не теряют надежды, что на сей раз Ани будет счастлива, и ее избранник окажется надежным.