Верховная Рада продлила военное положение на Украине

Украинский парламент проголосовал за продление военного положения на Украине. Верховная рада рассматривала этот вопрос в 15-й раз за нынешний созыв, сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По данным украинского депутата, военное положение на Украине будет продлено до 6 августа. Также Верховная рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации. Режим продляется на 90 дней начиная с 9 мая.

Железняк уточнил, что решение поддержали 346 депутатов. При этом другой нардеп, Артем Дмитрук, ранее сообщил, что парламентарии перед голосованием за продление военного положения получали сообщения с угрозами. Депутатов предупреждали, что в случае отрицательного результата голосования против них примут жесткие меры.