Москвичам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю

Московским автомобилистам рекомендовали перейти с зимних на летние шины. Этому способствует установившаяся в столице теплая погода.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, смена резины позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин.

В то же время в столичном дептрансе рекомендовали при поездках за город учитывать ночные температуры. В области она может быть ниже, чем в городе.

Ранее синоптики рассказали, что погода на Пасху в Москве может побить рекорд 30-летней давности. 20 апреля температура воздуха в столице повысится до +22-24 градусов. Это соответствует климатической норме июля.