Елизавета Боярская: "Когда я начинаю закипать, муж меня нейтрализует"

Елизавета Боярская одна из самых успешных и востребованных актрис в отечественном кинематографе. Причем часто ей попадаются роли весьма сдержанных женщин. Актриса настолько органична в этих образах, что многие зрители убеждены, что и в жизни у Елизаветы железная выдержка. Однако сама актриса не скрывает, что она обычный человек и не всегда может сдерживаться. Но тут ей на помощь приходит супруг, актер Максим Матвеев.

"В этом плане хорошо, если мы с Максимом дома вдвоем. Когда я начинаю закипать, он меня нейтрализует. И точно так же в обратном порядке. Мы друг друга чувствуем и понимаем, когда надо помочь вырулить из пике. И поэтому не ругаемся", - сообщила Боярская.

Она отметила, что постоянно следит за собой и старается не совершать поспешных действий и принимать скоропалительных решений.

Несмотря на безграничную любовь к работе - съемкам в кино и игре в театре, Елизавета старается много времени проводить с семьей, уделять внимание сыновьям Андрею и Григорию. К тому же сейчас у старшего наступил переходный возраст. Елизавета рассказала, что старается не давить на сына и одновременно пытается понять, что ему нравится и к чему он стремится. Боярская отметила, что сыновья у нее очень разные. Так, Андрей обладает аналитическим складом ума, а вот Григорий более артистичный, передает "7 Дней".

"Я его не так часто беру в театр, но когда все же привожу, он сидит и со мной гримируется, нос себе пудрит, изображает что-то все время. У него явно артистическая натура, но мы пока не педалируем это, потому что он сам должен решить", - считает актриса.