Демограф посоветовал российским женщинам "не раздвигать ноги" до свадьбы

Женщинам во избежание абортов нужно "не раздвигать ноги перед кем попало" до свадьбы. Такой оригинальный совет дал директор Института демографического развития, руководитель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.

По мнению общественника, женщине сперва необходимо убедиться в надежности партнера, а потом уже вступать с ним в сексуальные отношения.

"Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой", - заявил Ткаченко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Демограф полагает, что если бы женщины "не раздвигали ноги до ЗАГСа", то "абортов бы не было".

Ранее Руслан Ткаченко заявлял, что "женщина, когда выходит со школы, должна знать, что нужно родить минимум 4–5 детей".