Лавров: Люди видят в России хранительницу традиционных ценностей

Люди в странах Запада не просто симпатизируют России и хотят узнать побольше о том, как живут россияне. Они видят в России хранительницу и защитницу традиционных ценностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Выступая на 44-м заседании Совета глав субъектов России при МИД России, Лавров призвал создавать удобные условия для переезда сюда жителей тех стран, где агрессивно навязываются деструктивные установки. Министр напомнил: чтобы эти люди не чувствовали себя забытыми, российский президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Лавров пообещал в режиме реального времени вместе с коллегами из МВД решать вопросы, которые возникают в рабочем порядке. По словам российского министра, МИД взаимодействует, помимо МВД, с властями регионов и Агентством стратегических инициатив, передает ТАСС.