Свежие фото детей Пугачевой и Галкина*: стали совсем большими

Дети у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* появились на свет в сентябре 2013 года. Причем ни Примадонна ни ее молодой супруг юморист не скрывали, что дочь Лизу и сына Гарри им выносила и родила суррогатная мать. О том, что артисты хотят стать родителями, знал лишь очень узкий круг самых близких людей. Пугачева и Галкин* скрывали, что ждут малышей, даже от друзей.

Впрочем, когда Гарри и Лиза появились на свет, Алла и Максим* не стали прятаться, а снялись в телевизионной программе, показав наследников. Да и потом и Пугачева и Галкин* регулярно делились на своих официальных страничках в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографиями подрастающих детей.

Вот и на сей раз юморист опубликовал свежие снимки с Гарри и Лизой. Фото были сделаны в честь для рождения Аллы Пугачевой. Накануне, 15 апреля, Примадонне исполнилось 46 лет. Однако благодаря фильтрам и пластическим хирургам на фото Алла выглядит чуть ли не ровесницей 11-летней дочери.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков!" - коротко подписал снимки Максим Галкин*.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах семейству. Некоторые фанаты отметили, что Лиза и Гарри стали совсем большими.

* признан Минюстом иностранным агентом