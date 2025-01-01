Власти Вашингтона учредили "День Овечкина"

Власти столицы США объявили 11 апреля 2025 года днем капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина. Соответствующий документ опубликован пресс-службой команды.

"Кэпиталз" выразили благодарность мэру Вашингтона Мюриэлу Баузеру за помощь в организации общегородского праздника "День Александра Овечкина" в прошлую пятницу. В этот день в городе прошли празднования в честь российского форварда, установившего новый рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах лиги.

Овечкин догнал и перегнал рекордсмена НХЛ Уэйга Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах лиги. Россиянин забил 896 голов, в активе Гретцки 894 шайбы.