Песков оценил продление военного положения Киевом

Продление украинским парламентом военного положения и всеобщей мобилизации оценили в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это попытка "элиты" на Украине сохранить власть.

По словам Пескова, киевский режим, продлевая всеобщую мобилизацию и военное положение, пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Кроме того, Украина сама себе запретила переговоры с Россией. Не стоит забывать, что это документально запрещено президенту Украины, который не торопится менять это решение, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине. Режим будет продлен до 6 августа. Также украинский парламент проголосовал за продление всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 мая.