Илон Маск производит как можно больше детей, чтобы люди стали умнее

Известный американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск называет своих детей "легионом". Кроме того, предприниматель намерен подарить миру как можно больше людей с высоким уровнем интеллекта. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По официальным данным, у Илона Маска есть 14 детей от четырех разных женщин. В частности, от директора по операциям компании Neuralink Шивон Зилис и канадской певицы Граймс. Однако источники издания уверены, что у миллиардера может быть гораздо больше наследников. Просто об этом неизвестно широкой общественности.

Издание приводит данные, ссылаясь на слова писательницы Эшли Сент-Клэр, которая является матерью предполагаемого ребенка миллиардера, что Илон Маск предложил привлечь дополнительных женщин для того, чтобы "быстрее" произвести еще больше детей. По некоторым данным, бизнесмен находит суррогатных матерей в своей социальной сети Х. Маск торопится достичь уровня легиона "до наступления апокалипсиса".

Кстати, говорят, что матери детей Илона Маска потому молчат, что подписали соглашение о неразглашении.