В Кремле высказались о посредничестве между США и Ираном

Москва готова выступить в роли гаранта соглашения Вашингтона с Тегераном по иранской ядерной программе, способствовать решению ситуации политико-дипломатическим путем. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время, отметил представитель Кремля, вопрос того, могут ли Россия и Китай выступить в роли гарантов, зависит от американо-иранских переговоров. Песков прокомментировал заявление иранского депутата о возможности посредничества Москвы и Пекина в заключении сделки Вашингтона с Тегераном, передает РИА Новости.

Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности Абольфазл Зохреванд накануне заявил, что Россия и Китай являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия и постоянными членами Совета безопасности ООН. Соответственно, по мнению парламентария, они могут быть гарантами соглашения между США и исламской республикой, которое гарантирует, что Тегеран не создаст атомную бомбу.