Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Калиново в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Тем временем очередную атаку украинских дронов отразили силы противовоздушной обороны в Ивановской области. Местные власти уточнили, что атаку беспилотников самолетного типа погасили в Шуе. На месте падения обломков отработали специалисты экстренных служб. Специалисты занялись ликвидацией последствий. Администрация Шуи призвала жителей нескольких улиц временно не выходить из домов.

Кстати, в ночь на 16 апреля силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. Украинские дроны сбиты над шестью регионами. Всего сбито 26 беспилотников.

Ранее ВСУ атаковали восемь российских энергообъектов. С 18 марта, то есть с момента объявления Владимиром Зеленским о соблюдении киевским режимом энергетического перемирия, ВСУ ни на один день не прекращали атак по российским энергообъектам. При этом Россия энергетический мораторий неукоснительно соблюдает.