В Москве обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы

Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в столице на встрече руководителей ведущих организаций по делам ветеранов России и других стран СНГ.

Участники подвели итоги большой совместной работы, подтвердили приверженность сохранению исторической памяти. Одним из знаковых моментов встречи стала церемония торжественного гашения маркированного почтового конверта. Он посвящён 100 -летию со дня рождения Героя Советского Союза Виталия Ульянова - легендарного артиллериста, который в годы Великой Отечественной освобождал Украину от нацистских захватчиков.