Подмосковную деревню затопило из-за неисправности дренажа. Но это не точно

Житель подмосковного поселка Чепелёво недалеко от Чехова оценивает состояние участка после паводка. Ещё вчера, говорит он, по территории было проще плавать, чем ходить. Сегодня вода отступила, но передвигаться все еще сложно. Размокший грунт буквально утягивает резиновые сапоги вниз .

Этому мужчине повезло меньше, чем остальным жителям поселка. Его дом находится в низине. Там и скопилась вся талая вода. Но даже несмотря на подтопление, серьёзных повреждений ни одна постройка на участке не получила. Незначительно пострадал только автомобиль. В салоне воды по щиколотку. Приходится собирать её подручными средствами.

Хозяин вспоминает, что подтопление произошло моментально. Даже не успел опомниться, как вода уже начала прибывать на участок. Дома он был вместе с женой и детьми. Спасатели оперативно эвакуировали семью в соседнее поселение.

"У меня трое детей маленьких. Восемь лет, шесть и шесть месяцев. Для них страшно было. Я поэтому вызвал МЧС, чтобы эвакуировали нас", - сообщил мужчина.

К ликвидации паводка приступили почти сразу. На помощь спасателям пришла строительная техника.

"Техникой прокопали дополнительные траншеи для увеличения потока воды. Тем самым пропускную способность мы увеличили, и вода начала быстрее уходить с данных участков в дренажную систему вдоль автомобильной дороги Чехов – Скурыгино", - сообщил Дмитрий Чебучкин, заместитель начальника 14 Территориального управления Московской областной противопожарной спасательной службы.

Основной причиной подтопления, по мнению местных властей, стало нарушение в установке дренажной системы в нескольких домовладениях.

"Собственниками участков были закопаны трубы для отведения воды. Соответственно они были закопаны меньшего диаметра. Собственно поток воды, дренажная система не справилась с потоком воды. Вследствие чего произошло подтопление", - сообщил Александр Ротнов заместитель главы муниципального округа Чехов.

Впрочем, эту версию еще предстоит подтвердить.