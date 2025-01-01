Собянин: Более 2,4 тыс. домов капитально отремонтируют в 2025 году

Почти две с половиной тысячи домов капитально отремонтируют в этом году в столице. План работ сегодня утвердил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства города.

Как сообщается на сайте mos.ru, с этого года для повышения эффективности работ ведется переход на централизованные закупки материалов и оборудования для подрядчиков, это радиаторы, полотенцесушители, краска для фасада и мусоропроводы.

Московская программа капремонта многоквартирных домов стартовала в 15 году и рассчитана на 30 лет. Всего обновят около 30 тысяч домов, почти 14 тысяч из них уже отремонтированы.