В "Лужниках" начались работы по благоустройству центральной площади

Раньше центральная площадь перед Лужниками больше напоминала огромную парковку, которая портила облик легендарного стадиона. Сейчас же она преображается буквально на газах. Уже появились очертания будущего фонтана, площадь которого более 3500 метров. По задумке проектировщика в водной глади фонтана как в зеркале будет отражаться не только большая спортивная арена, но и высотка МГУ, несмотря на то что она находится на противоположном берегу Москвы-реки в нескольких километрах.

Фонтан не простой, а трансформер: летом водное пространство с водными шоу и светомузыкальным сопровождением, а зимой - каток, где можно отдохнуть всей семьей.

Работы идут полным ходом: ставят фундаменты под павильоны, прячут все коммуникации под землю. А еще на территории комплекса разделят пешеходные и транспортные потоки. Рабочие отремонтируют покрытие дорожек, установят энергоэффективные светильники, высадят деревья и кустарники.

Раньше две аллеи у площади выглядели печально: часть деревьев засохла, другие болели. Вместо них посадят молодые клёны. А между аллеями появятся уютные кафе, пункты проката коньков и раздевалки. Всё оформят в одном стиле, чтобы не выбивалось из общего вида. Модернизируют и причал "Лужники-Центральный". Его поднимут на несколько метров от уровня воды, увеличат ширину и длину, кроме того сделают удобным для маломобильных людей. Теперь здесь смогут швартоваться сразу два теплохода, появится отдельная зона для электрокатеров.