Мечта о жизни, мире и любви: в театр на Таганке вернулся переосмысленный "Гамлет"

В Театр на Таганке вернулся "Гамлет"! Не менее современный, чем тот самый, легендарный спектакль, который почти полвека назад там поставил Юрий Любимов. На этот раз шекспировский текст переосмыслен и переписан, а число персонажей значительно сокращено. Однако на сцене снова размышляют над вечными вопросами. И главный среди них: "Быть или не быть?"

Заглавный герой появляется в зрительном зале театра на Таганке как когда-то легендарный Гамлет Владимира Высоцкого. Новая постановка – диалог со спектаклем Юрия Любимова. Даже на уровне сценографии.

Тот знаменитый занавес символизировал рок, а сам спектакль был совершенно новым взглядом на Шекспира и его героев. Теперь это и вовсе новая пьеса на современном языке. Ее по мотивам великой трагедии написала драматург Ника Ратманова совместно с режиссером Муратом Абулкатиновым. Игра с текстом, переводами, постановками. Театр в театре. Размышление: какой Гамлет сегодня? И какой выбор он делает?

"Мы подходили в этом смысле еще и от монолога "быть или не быть". Если подойти к нему не как к вопросу деяния, свершения, а просто: быть или не быть? Если ты живой человек, мне кажется, любой живой человек на этот вопрос отвечает однозначно", - рассуждает Мурат Абулкатинов, режиссёр спектакля "Гамлет".

И Гамлет отказывается от мести во имя любви. Для Сергея Кирпичёнка это первая главная роль на большой сцене. Перед нами – не книжный герой и, возможно, даже совсем не герой, а обычный, живой человек, который не хочет ни убивать, ни умирать сам.

"Наш Гамлет выбирает путь пацифиста, человека, для которого одна единственная жизнь дороже любых идей, для которого девушка, друг, понятие дружбы становится важнее, чем политика, государство, власть", - объясняет Сергей Кирпичёнок.

Уход от канонического шекспировского текста подарил молодой команде свободу и множество смелых решений. Многие сцены актёры вместе с режиссёром додумывали и переписывали во время репетиций. Вот - терзаемый ужасом Клавдий перед гробом убитого им брата.

"Что-то во сне правда пришло, да, когда из уха кровь - это приснился кошмар, я просыпаюсь и думаю: о, все, сцена решена", - говорит Анатолий Григорьев, исполнитель роли Клавдия

Но даже Клавдий любит по-настоящему и убивает ради Гертруды. А главной становится история Гамлета и Офелии. Ксении Галибиной эта роль особенно дорога, ведь в пьесу вошли ее детские воспоминания.

"Мы поняли, что у нас нет сцены, в которой бы раскрывались взаимоотношения Полония и Офелии, отца с дочкой. Я рассказала почему-то историю про сирень, что, когда я была маленькая, я съела сирень, потому что мне сказали, что надо загадать желание и съесть пятилистник, а я не умела считать и съела целый цветок", - вспоминает Ксения Галибина, исполнительница роли Офелии.

Все герои действуют ради любви: романтической, родительской, дружеской. И "Гамлет" - больше не трагедия мести, а мечта о жизни, мире и любви.