На Ленинском проспекте высаживают "зеленую стену" перед домами

Более 400 деревьев высадят на Ленинском проспекте между Садовым кольцом и площадью Гагарина. На этом участке сажают крупномерные деревья - липы и вязы, выращенные в специализированных питомниках. Они полностью готовы к пересадке и московскому климату. Деревья, возрастом от 20 лет и высотой до 8 метров, создадут "зеленую стену" между проезжей частью и жилыми домами. Работы планируют закончить к майским праздникам.

"Планируется высадить 435 крупномерных деревьев. На сегодняшний день осталось высадить 51 дерево. Сегодня здесь производится высадка 25 крупномерных деревьев", - сообщила Наталья Баженова, заместитель начальника управления по благоустройству парковых территорий департамента капитального ремонта города Москвы.