Минобороны насчитало шесть ударов Киева по российским энергообъектам

Минобороны России зафиксировало шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики. Киевский режим продолжает нарушать российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергообъектам, заявили в военном ведомстве.

По данным военных, 15 апреля ВСУ обстреляли высоковольтную линию Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО "Россети Центр" в Белгородской области. Без света остались около 17 400 потребителей. 16 апреля украинский беспилотник сбросил боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ "Красная Яруга" под Белгородом, оставив без энергоснабжения более 4,6 тысячи точек семи населенных пунктах.

Также были атакованы электроподстанция и линия электропередачи в Брянской области. Украинский дрон повредил высоковольтную линию 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская в Курской области. В Херсонской области 16 апреля украинский беспилотник поразил Сивашскую ветроэлектростанцию, произошло возгорание трансформатора.