Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Необычный день: в вашем знаке сегодня встречаются Нептун и Меркурий - впервые за 150 лет! Вы, как антенна, ловите сигналы из космоса – записывайте свои идеи.

Тельцы

Ваш внутренний мир сегодня звучит громче, чем любые внешние события. Могут прийти озарения, сны, догадки, не спорьте с интуицией - она на вашей стороне.

Близнецы

Вы сегодня - как магнит для общения, люди тянутся к вам, пишут, зовут. Плывите по течению, это весна дает вам новых союзников для новых свершений и побед.

Раки

Сегодня вам будет сложно сосредоточиться, зато можно придумать нестандартное решение. День не про рутину, а про то, чтобы увидеть проблему под другим углом.

Львы

День удивит вас новой идеей или философским вопросом. Однако Меркурий с Нептуном также сделают вас и более рассеянными - смотрите под ноги!

Девы

Финансовые дела могут показаться запутанными, но это лишь на первый взгляд. Возможно, вы увидите, куда утекает ваша энергия и деньги вместе с ней.

Весы

Разговоры с любимым человеком или другом сегодня пойдут в непривычном направлении. Это день для искренности, даже если она будет странно звучать.

Скорпионы

Звезды призывают добавить в дела легкости, вдохновения и творчества. Найдите пятнадцать минут, чтобы просто потанцевать под любимую песню – вам это понравится.

Стрельцы

Вы будете креативными, дерзкими и готовыми пробовать новое. Отличный день для творчества, свиданий или флешмоба, который вы давно хотели устроить.

Козероги

У вас появится желание сделать дома что-то красивое, вдохновляющее. Нептун не про порядок, а про атмосферу. И вам удастся ее здорово улучшить сегодня.

Водолеи

Если нужно что-то написать, рассказать, вдохновить – поторопитесь, ведь ваши идеи - огонь! Только проверяйте детали, потому что в этом потоке их легко пропустить.

Рыбы

Уделите внимание тому, что делает вас счастливыми. Сходите туда, где вам хорошо, потратьте на себя деньги, исполните свое желание – это очень нужно сейчас.