Названа причина смерти актрисы Нины Горшковой

Сегодня, 16 апреля, стало известно о смерти актрисы Нины Горшковой. Печальную новость сообщили в пресс-службе театра "Ленком" в телеграм-канале. Названа и причина смерти артистки. Она скончалась после продолжительной болезни. Нине Горшковой было 90 лет.

Артистка служила в театре с 1961 года. На ее счету множество ролей и спектаклей. Горшкова играла в таких постановках, как "Ночное чудо", "Автоград XXI", "Ромул Великий", "Бременские музыканты", "Лабиринт", "Музыка на 11 этаже", "Золотой ключик", "Царь-рыба", "Голубая роза", "Гамлет" (реж. Г.А. Панфилов), "Ва-банк". Последней ролью Нины Горшковой стала Берта в "Поминальной молитве".

"Нина Павловна служила театру десятилетиями, даря зрителям вдохновение, а коллегам — бесценный опыт. Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома", - сообщается в некрологе.

Буквально накануне, 15 апреля, Стало известно о смерти актрисы Татьяны Вилькиной. Ей был 51 год. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вилькина скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Отметим, что Татьяна Вилькина - дочь художественного руководителя театрального центра "Вишнёвый сад" Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Она была не только актрисой. Татьяна Вилькина писала сценарии и снимала фильмы. Ее авторству принадлежат документальные ленты "Острова" и "Пространство Валерия Рубинчика".