РАО проводит Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященный 80-летию Победы

Российская академия образования организовала Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он будет проходить до 30 сентября.

Принимаются на конкурс рисунки, выполненные в любой технике (живопись, акварель, графика) разными материалами (акварель, гуашь, масло, фломастеры, цветные карандаши, тушь). Принять участие могут учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет включительно.

Все конкурсанты получат сертификаты, победителей наградят дипломами I, II и III степени.

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