Для московского бизнеса открылся прием заявок на поддержку от города — Собянин

В своем официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открылся прием заявок на предоставление трех финансовых мер поддержки для бизнеса. Речь идет о гранте на оборудование и развитие деятельности на сумму до 30 миллионов рублей, претендовать на который могут компании из сферы науки, промышленности, ИТ, а также участники реестра стартапов Москвы.

Также предоставляется грант на экспорт, который предназначен для малого и среднего бизнеса из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Его максимальный размер на одного экспортера — не больше десяти миллионов рублей в год.

Кроме того, выделяются субсидии на компенсацию расходов на обучение компаниям, которые оплатили учебу сотрудников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования.

Самое главное условие, подчеркнул мэр, что предприятия должны работать в приоритетных для города отраслях экономики или иметь экспортный контракт либо статус социального предприятия.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что вход в метро и МЦК в Москве в пасхальную ночь будет открыт до 2:00. Наземный транспорт будет работать до 3:30. Речь идет о 150 маршрутах. Кроме того, на Пасху Красную горку и Радоницу будут организованы автобусы до крупных городских кладбищ. Мэр также сообщил, что во время праздничных богослужений рядом на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.