Спасатели эвакуировали более 300 человек из детсада под Самарой

Спасатели эвакуировали более 300 человек из детского сада в Волжском районе Самарской области. Как сообщили в МЧС России, в районе Южного города вспыхнули камыш и сухая растительность.

По данным спасателей, площадь горения составляет 0,1 гектара. Пожар приближается к селу Черноречье, из-за сильного задымления пришлось эвакуировать из дошкольного учреждения 336 человек.

В ведомстве добавили, что на месте работают более 50 сотрудников и 16 единиц техники. Пожар удалось локализовать, данных о пострадавших нет.