Хрупкая, но стойкая: фронтовик Анна Гайдук — человек удивительной судьбы и несгибаемой воли

Стойкость, несгибаемая воля, а также забота о советских солдатах помогли приблизить долгожданную победу. Наш сюжет о человеке удивительной судьбы — ветеране Великой Отечественной войны, которая в этом году отпраздновала вековой юбилей. Анна Гайдук из Смоленской области прошла всю войну. Работала в госпитале, выхаживала и возвращала в строй красноармейцев. День Победы встретила в освобождённом от нацистов Кёнигсберге. И спустя 80 лет вновь ждёт главного праздника.

С ветераном встретилась Ольга Стрельцова (см. видео).