ВС России нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр". Также нанесен удар по штурмовому полку ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам нацгвардии в ДНР. Как сообщили в Минобороны, противник потерял более 350 боевиков и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции.

По данным военного ведомства, российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома. Также поражены место сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 11 управляемых авиационных бомб JDAM. Также ликвидировано четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в зоне СВО сбито 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.