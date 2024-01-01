Доплату к пенсии получили более 6 миллионов россиян

Количество российских пенсионеров, получающих социальные доплаты к пенсии, по состоянию на 31 декабря 2024 года составляло 6,1 миллиона. Такие данные приводит в среду, 16 апреля, Социальный фонд России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о доплатах, обеспечивающих доведение общего размера пенсионной выплаты до уровня прожиточного минимума. Неработающим пенсионерам, чьи пенсии не дотягивают до такого уровня, устанавливают подобную доплату на федеральном или региональном уровнях.

Социальный фонд рассказал, что федеральные доплаты получают 2,9 миллиона пенсионеров, а региональные — 3,2 миллиона, сообщает ТАСС.

Ранее Верховный суд России постановил, что отказ в назначении доплаты к пенсии на основании отсутствия аккаунта на портале "Госуслуги" является незаконным. Заявительница жаловалась, что для назначения доплаты в отделении соцзащиты у нее потребовали зарегистрироваться на портале, но пожилая женщина боится делать это, опасаясь интернет-мошенников.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что наша страна перейдет на двухэтапную индексацию пенсионных выплат в 2026 году. С 1 февраля пенсии будут повышать в зависимости от инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.