Температурный рекорд 105-летней давности побит в Москве

В Москве в среду, 16 апреля, зарегистрирована самая высокая температура на эту дату за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус.

Как написал эксперт в своем Telegram-канале, погода в столичном регионе оправдала прогнозы, благодаря чему был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Он был установлен 16 апреля 1920 года и составлял 21 градус тепла.

Леус отметил, что рекорд уже превзойден на 0,2 градуса, поскольку зафиксирована температура в 21,2 градуса. Однако окончательное значение сегодняшнего рекорда станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Температура, превышающая климатическую норму, пришла на смену апрельскому похолоданию с сугробами. Из-за них пришлось даже отложить общегородской субботник, планировавшийся на 12 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что "снега в парках и скверах больше, чем в Новый год".

Однако снежный покров в Москве сошел. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подтвердил, что городским автомобилистам пора перейти с зимних на летние шины. Своевременная замена резины позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин.