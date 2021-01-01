Шепелев показал подросшего младшего сына Тихона, которого путают с Платоном

Дмитрий Шепелев впервые стал отцом 12 лет назад. Сына Платона ему родила певица Жанна Фриске. После смерти артистки ведущий долгое время был один, а потом встретил дизайнера Екатерину Тулупову. В 2021 году в семье Шепелева случилось прибавление — на свет появился малыш Тихон.

У сыновей Дмитрия разница в возрасте 8 лет. Но многие путают Тихона с его страшим братом. Люди просто не могут поверить, что Платон уже совсем взрослый.

"Жду, когда воспитательница встретит у входа в сад моего младшего сына. Рядом бабушка, а, может, няня другого ребенка. „Это Платон такой замечательный?“ — искренне радуется она. „Вы шутите, — говорю. — Платону уже 12 и следующим летом он уже точно будет бриться и ругаться матом. Это мой младший сын Тихон“", — поделился Шепелев в своем блоге.

Напомним, телеведущий и его избранница вместе уже восемь лет, но официально брак они не оформили. У Екатерины есть дочь от предыдущих отношений, девочку Дмитрий воспитывает как родную.