Дмитрию Нагиеву приписали третьего "тайного" ребенка

Официально у Дмитрия Нагиева есть только один сын Кирилл. Он пошел по стопам именитого родителя и стал сниматься в кино и на телевидении. Однако недавно Дмитрий Нагиев признал, что у него есть еще один сын. Его зовут Марк и ему 16 лет. По некоторой информации, его матерью является радиоведущая из Санкт-Петербурга.

А теперь в Сети распространились данные, будто у актера есть еще один "тайный" ребенок. По неподтвержденным пока сведениям, кроме сыновей, у Дмитрия Нагиева есть также и дочь. Ей сейчас примерно 13 лет. Зовут Мира. И живет она вместе с мамой по имени Анна в элитном подмосковном поселке, сообщает "Мир новостей".

Отметим, что сам Дмитрий Нагиев никак не комментирует эту информацию. О своей личной жизни популярный ведущий и актер предпочитает не распространяться. По мнению промоутера Сергея Лаврова, его позиция весьма похвальна, ведь таким образом артист не только пытается защитить близких от пристального внимания, но и обеспечивает себе интерес публики.

"Дмитрий с точки зрения пиара правильно себя позиционирует. Чем больше артист закрыт, тем больше к нему интерес. Я поэтому всегда артистам ставлю в пример Нагиева: меньше появляйтесь в соцсетях, меньше ходите на светские тусовки. Надо во всем знать меру", - заявил Лавров.