Совфед одобрил пакет законов о контроле за деятельностью иноагентов

Призывы к санкциям или дискредитация армии из корыстных побуждений могут стоить пяти лет колонии с конфискацией имущества. Такое положение содержится в пакете законов о контроле за деятельностью иноагентов, одобренном Советом Федерации.

В соответствии с новым законом, иноагентами могут быть признаны граждане, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует. В частности, это касается решений Международного уголовного суда. А за платное содействие таким международным организациям вводится наказание до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в реестр иноагентов попадут те, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности страны. А также граждане, вовлекающие других в сбор военно-технических сведений. Иноагентов, совершающих противоправные действия в отношении России из-за рубежа, можно будет судить без их участия, передает РИА Новости.