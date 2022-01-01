В США заявили о запросе России на закупку самолетов Boeing

Россия обратилась к Соединенным Штатам с запросом на приобретение самолетов производства американской корпорации Boeing после того, как удастся заключить перемирие в конфликте на Украине. Об этом в среду, 16 апреля, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, потенциальная будущая сделка, по замыслу Москвы, должна оплачиваться из средств, замороженных Западом в рамках антироссийских санкций. Поскольку в случае прекращения боев на Украине рестрикции могут ослабить, эти деньги предполагается пустить на покупку самолетов Boeing.

Никакой конкретики на этот счет пока нет, российская сторона не подтверждала отправку подобного запроса в Вашингтон. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты не станут обсуждать какие-либо экономические обязательства до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие на Украине.

Ранее отмечалось, что из-за санкций и разрыва контрактов Западом под угрозой оказался проект нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Однако помог "Росатом". Так был создан материал, необходимый для дальнейшего проектирования и строительства крыльев и фюзеляжа лайнера.

Еще в марте 2022 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов подчеркивал, что антироссийские санкции требуют в кратчайшие сроки наладить производство гражданских самолетов в нашей стране. В частности, обсуждалась возможность возобновить серийный выпуск среднемагистральных Ил-96 и Ту-214.