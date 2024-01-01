Как живет веселая вдова Владимира Левкина после его смерти

Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года. Больше 20 лет он боролся с раком. Рядом с артистом до самого конца была его жена Маруся.

На похоронах "нанайца" поведение вдовы у многих вызвало оторопь. Женщина улыбалась и даже пела. Поползли слухи, что у Маруси произошел нервный срыв. Но позже Левкина объяснила, что она просто исполнила последнюю волю мужа. Владимир просил семью не убиваться по нему.

После похорон прошло пять месяцев. За это время вдова Левкина посетила пару публичных мероприятий, но полностью возвращаться к светской жизни еще не готова. Маруся рассказала, что сейчас у нее все в порядке: она приняла семейную трагедию со смирением, не спилась и не впала в депрессию.

"Уход мужа я переживаю с чувством смирения... Я не впала в депрессию. Я не стала ничего употреблять, спиваться, входить в трансы. Но лукавить не буду – бывают разные состояния, из которых я сама себя вытаскиваю, как могу... Спасибо дочке, родителям, друзьям и поклонникам", — высказалась Маруся на своей странице в соцсети.