Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

К Земле пришли облака плазмы — они сформировались из вещества двух крупных протуберанцев, выброшенных Солнцем в начале недели. Об этом в среду, 16 апреля, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.

Как уточняется на официальном сайте Лаборатории, нашей планеты этот выброс достиг вечером 15 апреля — это четко фиксируется по параметрам солнечного ветра, особенно по почти пятикратному скачку индукции межпланетного магнитного поля.

Специалисты зарегистрировали планетарные колебания поля уровня G2.3, то есть прогнозировавшийся пик магнитной бури подтвержден, но возможны повторные всплески. Буря протекает очень нестабильно — за этим стоит серия из нескольких усилений и ослаблений бури. Это событие, как ожидается, продлится еще около суток – до середины 17 апреля.

Метеоролог Михаил Леус также отметил в своем Telegram-канале, что мощная магнитная буря взяла паузу — на протяжении нескольких часов геомагнитное поле находится в "зеленой зоне" и меняется в диапазоне от спокойного до неустойчивого.

При этом ученые предупреждают, что, поскольку бури уровня G2-G3 относятся к средним и сильным, происходит заметное воздействие на наземные энергетические системы и космические аппараты, в том числе на спутниковую навигацию.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал, что существует определенная корреляция между вспышками на Солнце и северными сияниями, поэтому помимо магнитной бури иногда можно ожидать это красивое явление.