Госдеп анонсировал переговоры с Европой по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф проведут 16-18 апреля в Париже. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов.

Как пояснила спикер Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио и Уиткофф намереваются обсудить с европейскими коллегами план президента США Дональда Трампа "по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития".

На повестке значатся и другие темы — в частности, в Париже Рубио и Уиткофф также обсудят пути продвижения общих интересов в европейском регионе, цитирует заявление Брюс РИА Новости.

После того, как Москва и Вашингтон возобновили диалог, в том числе обсуждая урегулирование конфликта на Украине, европейские страны начали возмущаться тем, что им не отвели место за столом переговоров. В Брюсселе подчеркивали, что речь идет о безопасности в Европе, а потому мнение ЕС должно быть учтено.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков скептически высказался о реальности намерений европейских лидеров возобновить диалог с Москвой. Он подчеркнул, что со стороны европейских лидеров пока не прослеживается готовность организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным — никаких сигналов нет.