Путин и Собянин приехали в студенческий городок МГТУ имени Баумана

Владимир Путин и Сергей Собянин приехали в студенческий городок Московского государственного технического университета имени Баумана.

Для гостей ректор вуза провел экскурсию по новому корпусу "Спектр", в котором проживают 600 лучших студентов разных факультетов. Для них созданы самые комфортные условия.

Помимо меблированных комнат, в которые президент заглянул отдельно, есть коворкинг, где новое поколение русских инженеров имеет все возможности заниматься творчеством. В кампусе есть спортивные и конференц-залы.

Ноу-хау Бауманки - специальный информационный центр, куда студенты и абитуриенты могут обратиться за оформлением документов. Это не единственный корпус-общежитие: в соседнем 28 этажном здании - еще 1700 мест.