Совсем несложная электроника, которую можно собрать буквально за час. Простейшая гусеничная база. Как детская игрушка - машинка на радиоуправлении. Сверху - площадка для взрывчатки. Обычно используют противотанковые мины. Глаза наземного робота - это дрон в небе. Поэтому машина получается дешевой, и собрать ее можно очень быстро. Вот робот заезжает прямо в нору к противнику. Взрыв такой силы, что обломками блиндажа чуть было не сбило беспилотник.

Фронт между Красноармейском и Дзержинском долгое время находился в относительном покое. И вот началось движение. Сообщается, что российские войска прошли Валентиновку и начали штурм следующего села - Сухая Балка. В результате боев рядом с Александрополем в плен сдалось целое украинское подразделение. Просто поняли, что шансов победить и выжить нет никаких, поэтому бросили оружие и вышли с поднятыми руками. Наступление развивается в сторону города Константиновка.

Минобороны России: Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой народной республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык Донецкой народной республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих.

На западе от Курахова возле села Богатырь украинское командование отправило на штурм российских позиций группу спецназа сил специальных операций. Противника ночью обнаружили с воздуха и уничтожили дронами и артиллерией. Эвакуировать тела погибших ВСУ не стали.

В Курской области российские войска ведут штурм территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который находится в селе Горналь. Именно этот монастырь стал одной из первых целей в начале террористической атаки на Курскую область. За забором обители - небольшая река Псёл и граница с Сумской областью. Сейчас в монастырских постройках засели украинские боевики. Это их последняя линия обороны на этом участке Курской области.