Кейт Миддлтон втайне от Уильяма и Меган встретилась с принцем Гарри

Принцы Гарри и Уильям разругались в пух и прах почти пять лет назад. Даже смерть любимой бабушки не смогла их сплотить. Кейт Миддлтон решила, что пора положить вражде конец.

Втайне от всех принцесса Уэльская связалась с герцогом Сассекским и попросила его о встрече. Гарри как раз был в Лондоне. В Великобританию он прилетел из-за суда. Принц добивается, чтобы ему и его семье предоставили королевскую охрану. При этом Гарри якобы так занят, что не нашел и 5 минут для встречи с больным раком отцом.

Как пишет RadarOnline, Миддлтон удалось разыскать деверя и поговорить с ним. Кейт было важно сделать это пока Уильям в отъезде. Наследник престола с 11-летним принцем Джорджем улетел в Париж.

Кейт пыталась уговорить Гарри сделать первый шаг к примирению пока "не стало слишком поздно", ведь Карл III борется с раком, и никто не знает, сколько ему осталось. Давила Миддлтон и на тот факт, что дети Сассекских совсем не видят своих британских родственников.

"После всего, через что прошла, она чувствует, что жизнь слишком коротка для семейной вражды. Кейт не сдастся. Она сделает все, что в ее силах, чтобы объединить семью", — рассказал близкий к Кенсингтонскому дворцу человек.