Минтруд почти в 10 раз урезал список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Общее количество таких профессий составляет 29 вместо прежних 203.

Как следует из ведомственного приказа, на который ссылается РИА Новости, в список включены инженерные и рабочие специальности: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, программисты, слесари.

Иностранцы и лица без гражданства, обладающие такими профессиями, вправе, по российскому законодательству, претендовать на получение вида на жительство в России без предварительного получения разрешения на временное проживание.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию по вопросам миграционной политики, отмечал: иностранцам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы.

При этом на российском рынке труда зафиксирован дефицит кадров в целом ряде отраслей. Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что с учетом темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим, оценивается в 2,4 миллиона человек. Положение осложняет долгосрочный демографический тренд.