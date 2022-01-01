В Bosch опровергли намерение вернуться в Россию

"Дочка" Bosch, BSH Hausgeräte, не имеет никаких деловых связей с Россией и не планирует их возобновлять. Такое заявление сделала в среду, 16 апреля, руководитель пресс-службы компании Ева Бауэршмидт.

В фирме отреагировали на публикации о якобы перезапуске российского завода Bosch управляющей компанией АО "Газпром бытовые системы" в Санкт-Петербурге.

Бауэршмидт подчеркнула, что "всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией" — Bosch и ее структуры выполняют это указание.

Производство на площадке Bosch по выпуску бытовой техники в Санкт-Петербурге приостановлено с марта 2022 года, "мы не планируем это менять", цитирует спикера немецкой компании РИА Новости.

Ранее пошли разговоры о намерениях ряда зарубежных компаний вернуться в Россию. "Первой ласточкой" стал итальянский производитель бытовой техники, водонагревателей и отопительного оборудования Ariston. Головной офис компании уже ведет переговоры с российским руководством, намереваясь "продолжить наше наследие" в России.

Тем временем южнокорейский автопроизводитель Kia объявил о включении России в план продаж на 2025 год. Компания рассчитывает реализовать на российском рынке 50 тысяч автомобилей.