Отец отказывает забирать сына убившей экс-мэра Самары Тарховой: ждет результат ДНК-теста

В начале года в Самаре пропали бывший Виктор Тархов и его жена Наталья. Оказалось, что с супругами расправилась их же внучка Екатерина.

Обстоятельства трагедии устанавливаются до сих пор. Предполагаемая преступница находится под арестом, а ее шестилетний сын остался один, хоть у мальчика и есть папа.

Как рассказали в студии шоу Андрея Малахова, когда Екатерину арестовали, ее сын оказался в социальном приюте, недавно его забрала подруга семьи Елена. Об этом уведомили отца малыша Владислава, но мужчина не спешит ехать в Россию за ребенком. Он побаивается бывших родственников, говорит, что вся семья связана с криминальным миром, мол, даже экс-теща Людмила сейчас отбывает наказание за вымогательство.

"Я могу ребенку дать будущее гораздо лучше, чем эти люди, которые там. Здесь он получит и образование… Все будет у него в порядке. Дело не в том, что я не хочу его взять. Взять этого ребенка с большим чемоданом проблем. Я имею в виду, что он меня не знает, новая страна. Этого я меньше всего боюсь. Сложности с ним — буду справляться, но у них же там есть Людмила живая, Катя живая. Они же мне жить спокойно не дадут", — заявил мужчина.

Более того, Владислав намерен сделать ДНК-тест. Мужчине необходимо получить доказательство родства, только после этого он увезет сына в Израиль, где сейчас живет с новой семьей.