Обострение отношение между Европой и Соединенными Штатами может стать дополнительным фактором сближения России и США. Такое мнение высказали в среду, 16 апреля, в российской Службе внешней разведки (СВР).

В пресс-бюро спецслужбы напомнили об "исторической предрасположенности" Европы к различным формам тоталитаризма, который периодически продуцирует разрушительные конфликты глобального масштаба.

Эксперты предположили, что нынешний разлад между США и странами Евросоюза, обвиняющими американского лидера Дональда Трампа в авторитаризме, становится на фоне предстоящего 80-летнего юбилея Побе­ды в Великой Отечественной войне фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы.

Также в СВР рассказали, что в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту. Специалисты на Западе надеются, что это поможет противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией, сообщает ТАСС.

Между тем в Вашингтоне рассказали, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф проведут 16-18 апреля в Париже. Там обсудят конфликт на Украине, а также "пути продвижения общих интересов" в европейском регионе.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, как западники заложили первопричины конфликта на Украине, когда руководители НАТО обещали президенту СССР Михаилу Горбачеву, а потом и главе России Борису Ельцину, что в случае вывода российских войск из Германии альянс ни на шаг не продвинется на восток.