Президент США Дональд Трамп отверг предложенную Киевом сделку по поставке украинской армии вооружения на 50 миллиардов долларов. Об этом в среду, 16 апреля, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bild, Трамп не желает помогать киевскому режиму в этом вопросе, даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов Евросоюза за поставляемые ВСУ вооружения и боевую технику.

Причиной отказа источники называют приоритет, отданный Трампом диалогу с Россией. Президент Соединенных Штатов предпочитает договориться с Москвой, а сделка по оружию с киевским режимом может этому воспрепятствовать.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что значительная часть оружия, которое киевскому режиму поставляет Запад, уходит на черный рынок и оказывается в руках террористических группировок и других преступников.

Между тем США смягчили свои требования по оплате помощи Украиной — с 300 миллиардов до примерно 100 миллиардов долларов. Источники говорят, что при этом Вашингтон требует от Киева подписать договор по недрам, открывающий американцам доступ к прибыли от украинских природных ресурсов.