Умер актер Владимир Герасимов, снимавшийся в сериале "Дальнобойщики"

Скончался актер Владимир Герасимов. Ему было 74 года. Причина смерти артиста не называется.

"Сегодня на 75 году жизни нас покинул Владимир Герасимов — советский и российский актер кино и озвучания. Светлая память!" — сообщили в соцсети коллеги артиста.

Где похоронят актера, пока не известно. Близкие Герасимова пообещали позже огласить дату и место проведения гражданской панихиды.

Владимир Герасимов окончил Театральный институт им. Бориса Щукина и начал свою карьеру в кино ещё в 1970-х. Он снимался в советских фильмах "Освобождение: Битва за Берлин", "Аты-баты, шли солдаты...", но большинство телезрителей запомнили его по сериалам "Дальнобойщики", "Мент в законе", "Перевозчик".

При этом голос Герасимова легко узнает большинство россиян. Он дублировал Брюса Уиллиса и Джона Траволту. Кроме того, голос актёра можно услышать в культовом мультфильме "Гравити Фоллз" — он озвучил дядю Стэна.