Путин: Многие страны хотят осваивать космос вместе с Россией

Президент России Владимир Путин высказался о международном сотрудничестве в космической отрасли, посещая в среду, 16 апреля, Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана.

В ходе этой поездки глава государства осмотрел новый корпус учебного заведения, а также пообщался со студентами Бауманки. Затем на площадке университета началось совещание по вопросу развития космической деятельности.

Как подчеркнул Владимир Путин, "сотрудничество не останавливается и остановиться не может", поскольку международная кооперация в космической сфере очень важна. Очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии.

Президент отметил, что в изучении и освоении космоса Россия активно взаимодействует с партнерами, в том числе до последнего времени — с европейцами. Хотя Европа свернула космическое сотрудничество с нашим государством, там продолжает работать российское оборудование, цитирует Путина РИА Новости.

Зато "у нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные". Также развивается сотрудничество в освоении космоса "вообще со странами БРИКС в целом: с Индией, с Южной Африкой, с Бразилией", рассказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна была достигнута договоренность о взаимопонимании в области исследования космоса — политики подписали соответствующий меморандум.

При этом реализация российской программы пилотируемых полетов космонавтов на Луну откладывается. В "Роскосмосе" пояснили, что такое решение было принято "из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса".