Росфинмониторинг внес четырех человек в реестр террористов и экстремистов

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, расширен на четыре позиции. Такое решение приняла Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в компетенции которой находится ведение этого списка.

Согласно данным на официальном сайте ведомства, в реестр террористов и экстремистов внесены Матвей и Тимофей Мельниковы* — это братья-близнецы, признанные виновными в государственной измене и покушении на диверсию. Они пытались сжечь технику в воинской части, а также следили за сотрудником ФСБ в подмосковной Лобне, чтобы заминировать его автомобиль. По этому же делу осужден Юрий Михеев* — он также включен в реестр террористов и экстремистов.

Также в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму вошел гражданин Грузии Рати Бурдули*. Он вступил в сформированный киевскими властями интернациональный легион и воевал на стороне Украины за деньги. Судом в ДНР Бурдули заочно приговорен к 14 годам лишения свободы.

Ранее Совет Федерации одобрил пакет поправок в законодательство, ужесточающие регулирование деятельности иностранных агентов. Таким статусом, согласно коррективам, могут быть наделены граждане, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует. Иноагентов, совершающих противоправные действия в отношении России из-за рубежа, разрешат судить без их участия.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране.

* лица, включенные Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов