Бывшая домработница Пугачевой раскрыла детали вечеринки в честь 76-летия артистки

Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 76 лет. Пока Примадонна отмечала день рождения на Кипре, ее поклонники устроили праздник в Москве.

Вечеринку в одном из столичных баров посетили директор Пугачевой Елена Чупракова, музыкальный критик Артур Гаспарян и бывшая звездная домработница Людмила Дороднова. Друзья и фанаты поздравляли Аллу Борисовну со сцены, пели ее песни. Людмила Дороднова поделилась деталями праздника.

"Душевно. Люди хорошие слова говорили. Я была в прошлом году и сейчас. Поклонники Аллы устроили караоке. Ну и, как всегда, уточнили, что лучше неё никогда не было и не будет", — рассказала домработница Люся.

По словам Дородновой, она тоже поздравила Пугачеву, отправила ей сообщение. "Она всегда знает, когда собираются её поклонники, – ей показывают видео. Мне сказали, что обязательно ей всю информацию передадут", — отметила Людмила.

Между тем глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмущен вечеринкой в честь сбежавшей из страны певицы. Он намерен проверить не только бар, где прошло мероприятие, а также всех гостей, пивших за здоровье жены иноагента, передает "Абзац".