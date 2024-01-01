Экс-главу Курской области Смирнова привезли в суд после задержания

В Мещанский районный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему главе Курской области Алексею Смирнову. Об этом рассказали в среду, 16 апреля, в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы, в ближайшее время судья приступит к рассмотрению ходатайства, которое подали органы предварительного расследования в отношении Смирнова.

Официально пока не сообщалась суть претензий правоохранительных органов к экс-губернатору. Однако Telegram-канал SHOT утверждает, что Смирнов задержан в рамках расследования дела по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России "Присвоение или растрата".

Источники утверждают, что, по версии следствия, при покровительстве политика было похищено более 200 миллионов рублей через структуры Корпорации развития Курской области. По этому же делу, как пишет SHOT, задержан его бывший первый зам Алексей Дедов.

В декабре 2024 года Алексей Смирнов, возглавивший Курскую область лишь в сентябре того же года, подал заявление об отставке по собственному желанию. Источник "Коммерсанта" в администрации президента утверждал, что политик "губернаторство просто не потянул", в том числе в выстраивании коммуникации с жителями региона, потому и продержался в этом кресле всего около 200 дней.